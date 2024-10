Medioriente: Gallant, risposta a Iran sarà precisa e mortale (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (LaPresse) – La risposta di Israele all’Iran “sarà una risposta precisa e mortale”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, incontrando i membri del Gvura Forum (Forum dell’eroismo) di destra formato dalle famiglie degli ostaggi. Gallant ha aggiunto che Israele “risponderà presto” al massiccio attacco missilistico balistico dell’Iran di due settimane fa. Lo riporta il Times of Israel. Lapresse.it - Medioriente: Gallant, risposta a Iran sarà precisa e mortale Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ott. (LaPresse) – Ladi Israele all’una”. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav, incontrando i membri del Gvura Forum (Forum dell’eroismo) di destra formato dalle famiglie degli ostaggi.ha aggiunto che Israele “risponderà presto” al massiccio attacco missilistico balistico dell’di due settimane fa. Lo riporta il Times of Israel.

