LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 0-2, Eurolega basket in DIRETTA: iniziato il 1° quarto! (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Fallo di Pajola, primo della partita. 0-2 Stoppato Ulanovas da Cordinier! 8’32” Palla a due. 0-2 Primo canestro di Giedraitis. 1? Steal della difesa di Bologna alla prima azione della partita. Palla persa che della Virtus però dall’altra parte. 20.30 PALLA A DUE! Si comincia. Virtus Bologna: Pajola; Clyburne, Shengelia, Cordinier, Diouf. Zalgiris Kaunas: Butkevicius, Giedraitis, Syrvidis, Ulanovas, Dunston. 20.21 Partita che rappresenta anche il significativo ritorno alla Segafredo Arena di Bryant Dunston, che ha vestito la maglia delle “VU” nere fino alla passata stagione, prima di trasferirsi in Lituania. 20.15 Il rooster dei baltici è ottimo, visto che sono presenti giocatori di rango europeo, che dolori hanno dato all’Italia al pre-olimpico. Oasport.it - LIVE Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas 0-2, Eurolega basket in DIRETTA: iniziato il 1° quarto! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Fallo di Pajola, primo della partita. 0-2 Stoppato Ulanovas da Cordinier! 8’32” Palla a due. 0-2 Primo canestro di Giedraitis. 1? Steal della difesa dialla prima azione della partita. Palla persa che dellaperò dall’altra parte. 20.30 PALLA A DUE! Si comincia.: Pajola; Clyburne, Shengelia, Cordinier, Diouf.: Butkevicius, Giedraitis, Syrvidis, Ulanovas, Dunston. 20.21 Partita che rappresenta anche il significativo ritorno alla Segafredo Arena di Bryant Dunston, che ha vestito la maglia delle “VU” nere fino alla passata stagione, prima di trasferirsi in Lituania. 20.15 Il rooster dei baltici è ottimo, visto che sono presenti giocatori di rango europeo, che dolori hanno dato all’Italia al pre-olimpico.

