Libia-Nigeria non si gioca: ecco cosa succede con le scommesse (Di martedì 15 ottobre 2024) Libia-Nigeria non si disputerà. La partita valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa in programma questa sera alle ore 21 non si giocherò. Le Super Aquile hanno trascorso quasi un giorno intero in aeroporto, dopo che il loro volo era stato dirottato, senza cibo né acqua né Internet, e alla fine sono riusciti a rientrare in Nigeria dopo varie peripezie. Lo ha confermato il capitano, William Troost-Ekong, che in un video postato sui social ha detto: "In dieci anni con questo gruppo non mi era mai accaduto niente di simile. Questo comportamento è vergognoso e nessuna squadra dovrebbe mai riceverlo: non ha nulla a che vedere con il calcio". In attesa di capire se la Confederazione africana prenderà dei provvedimenti, la certezza è che il match tra Nigeria e Libia non si disputerà.

