Libano Unifil manterrà tutte le posizioni Netanyahu | False accuse a Israele

(Adnkronos) – I peacekeeper delle Nazioni Unite manterranno tutte le posizioni in Libano nonostante le richieste israeliane di spostarsi visto l'intensificarsi dei combattimenti tra Israele e Hezbollah e cinque caschi blu feriti. Lo ha affermato il capo del peacekeeping delle Nazioni Unite. "È stata presa la decisione che l'Unifil rimarrà attualmente in tutte le sue

Unifil - 'restiamo in tutte le nostre posizioni' in Libano - 000 soldati italiani, ha fatto sapere ufficialmente che non lascerà le posizioni che tiene nel sud del Libano, malgrado la richiesta da perte di Israele di "ricollocarsi". La forza di pace Onu Unifil, di cui fanno parte oltre 1. . "Il 30 settembre l'Idf ha notificato all'Unifil la sua intenzione di condurre incursioni limitate in Libano. (Quotidiano.net)

Medio Oriente - Unifil : "Restiamo in tutte le nostre posizioni in Libano" - Lo dice un comunicato ufficiale della missione Onu, confermando quanto anticipato in serata dal capo delle operazioni di pace delle Nazioni Unite, Jean-Pierre Lacroix, citato. 000 soldati italiani , ha fatto sapere ufficialmente che non lascerà le posizioni che tiene nel sud del Libano, malgrado la richiesta da perte di Israele di "ricollocarsi". (Gazzettadelsud.it)

