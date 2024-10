Le parole del ministro (Di martedì 15 ottobre 2024) "La funzione del docente tutor serve proprio a comprendere le strategie formative per potenziare dove c’è ritardo, accelerare dove lo studente è già avanti. Lo si fa in coordinamento con i docenti delle discipline – ha detto in un’intervista il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – Non credo a un’IA che sostituisca l’insegnante: spetta al docente, adeguatamente formato, governarla". Quotidiano.net - Le parole del ministro Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) "La funzione del docente tutor serve proprio a comprendere le strategie formative per potenziare dove c’è ritardo, accelerare dove lo studente è già avanti. Lo si fa in coordinamento con i docenti delle discipline – ha detto in un’intervista ildell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara – Non credo a un’IA che sostituisca l’insegnante: spetta al docente, adeguatamente formato, governarla".

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Ho detto alla dirigenza la richiesta di Ferdico - poi gli ho scritto che aveva fatto quello che dovevo” : le parole di Inzaghi agli investigatori - 000 biglietti…noi ci siam fatti due conti…ne abbiam bisogno 200 in più per esser tranquilli…ma non per fare bagarinaggio mister (…) arriviamo a 1200 biglietti? Questa è la mia richiesta”. Inzaghi ha chiarito che il suo “desiderio era che ci fossero i tifosi della squadra per poterla incitare” per la finale di Champions. (Ilfattoquotidiano.it)

Il "servizio" magico di Jannik Sinner : dove schizza la pallina - Taro Daniel senza parole | Video - Jannik Sinner infatti ha esordito vincendo al secondo turno del Rolex Shanghai Masters, il Masters 1000 della città cinese (si gioca sull'asfalto, il montepremi è pari 8. 995. Nel prossimo turno Sinner affronterà l'argentino Tomas Martin Etcheverry. Una partita solida, con pochissime sbavature e chiusa nel minor tempo possibile. (Liberoquotidiano.it)

Aborto-omicidio - medici-sicari - è polemica sulle parole del papa. FdI : dove sta lo scandalo? - Parola di Alfredo Antoniozzi, vicepresidente dei deputati di FdI. L'articolo Aborto-omicidio, medici-sicari, è polemica sulle parole del papa. Crediamo che lo stato di diritto debba continuare a garantire questa libertà, acquisita con tanta fatica e con tante vite di donne. Una strenua difesa della vita, parlando del processo di beatificazione del re Baldovino, che nel 1993 preferì ... (Secoloditalia.it)