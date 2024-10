Incidente stradali mortali: in drammatico aumento negli ultimi cinque anni in provincia di Latina. Lo dicono i dati Istat (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Lazio si conferma tra le regioni italiane più colpite dal fenomeno degli incidenti stradali, con un incremento significativo dei decessi rispetto al 2019, in particolare nelle province di Roma e Latina. Un dato che emerge dall’analisi statistica realizzata da ACI e Istat sui sinistri del 2023, in cui è stato evidenziato un aumento di 51 morti rispetto al 2019. Trend Nazionale: Miglioramenti e Criticità Nel complesso, i dati indicano un lieve incremento degli incidenti stradali a livello nazionale, ma con diminuzioni significative delle vittime in alcune province. Tuttavia, il Lazio rappresenta un’eccezione a questo trend positivo, registrando un incremento delle morti. A livello nazionale, il 2023 ha visto 166.525 incidenti con lesioni, provocando 3.039 decessi e 224.634 feriti. Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Il Lazio si conferma tra le regioni italiane più colpite dal fenomeno degli incidenti, con un incremento significativo dei decessi rispetto al 2019, in particolare nelle province di Roma e. Un dato che emerge dall’analisi statistica realizzata da ACI esui sinistri del 2023, in cui è stato evidenziato undi 51 morti rispetto al 2019. Trend Nazionale: Miglioramenti e Criticità Nel complesso, iindicano un lieve incremento degli incidentia livello nazionale, ma con diminuzioni significative delle vittime in alcune province. Tuttavia, il Lazio rappresenta un’eccezione a questo trend positivo, registrando un incremento delle morti. A livello nazionale, il 2023 ha visto 166.525 incidenti con lesioni, provocando 3.039 decessi e 224.634 feriti.

