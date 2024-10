Giornata delle ville venete a Villa Molin: speciale visita guidata con un assaggio di biscotti artigianali (Di martedì 15 ottobre 2024) Villa Molin, realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino, che edificò splendide ville, palazzi e teatri in tutto il territorio della Serenissima e la cui fama uscì subito dai confini veneziani. Perfettamente conservata rispetto al progetto Padovaoggi.it - Giornata delle ville venete a Villa Molin: speciale visita guidata con un assaggio di biscotti artigianali Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di martedì 15 ottobre 2024), realizzata nel 1597 è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, il grande architetto vicentino, che edificò splendide, palazzi e teatri in tutto il territorio della Serenissima e la cui fama uscì subito dai confini veneziani. Perfettamente conservata rispetto al progetto

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ex hotel De La Ville di Villa San Giovanni : sopralluogo del sindaco Falcomatà - "Un tuffo nel passato ma anche nella storia della nostra Città metropolitana è quanto abbiamo fatto con la sindaca di Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, nel corso del sopralluogo, dal sapore agrodolce perché ricordavamo quante belle iniziative, quanta vivacità ha ospitato l’hotel De La Ville nel. (Reggiotoday.it)

Planches Contact è il festival di fotografia che si svolge a Deauville. Da quindici anni ospita artisti in residenza. Mostre e installazioni - offrono - in questo villaggio marino sulla costa normanna - l'occasione per un viaggio tra cielo e mare.Dal 19 ottobre prossimo prende il via la nuova edizione con un'ospite d'eccezione - la grande fotografa di moda Dominique Issermann - Ha fotografato tanti. Per scoprire gli artisti e il programma del festival Plaches Contact . © Dominique Issermann – Mary Anne Fletcher, Belle Ile en Mer 1998 Arrivano le fotografe Poi sono arrivate loro, le fotografe. È la prima donna a entrare a far parte della sezione di fotografia dell’Accademia, insieme a Yann Arthus-Bertrand , Sebastião Salgado e Jean Gaumy . (Iodonna.it)

Giornata delle Ville Venete : "Patrizi in Villa Molin" - A villa Molin vi accoglieremo trasportandovi nel momento di nascita delle ville di terraferma veneziana, quando nacque lo "Stato da Tera" della Serenissima. In quello straordinario momento che arriva al culmine di una situazione economica, politica e culturale che rinnova completamente la... (Padovaoggi.it)