Genoa, Blazquez nega di non volere Balotelli: "Tesi ridicola" (Di martedì 15 ottobre 2024) L`arrivo ufficializzato nella serata di ieri di Gaston Pereiro al Genoa non sembra necessariamente bocciare lo sbarco in rossoblù di un altro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di martedì 15 ottobre 2024) L`arrivo ufficializzato nella serata di ieri di Gaston Pereiro alnon sembra necessariamente bocciare lo sbarco in rossoblù di un altro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genoa - Sampaoli si offre come dopo Gilardino : la risposta dell’ad rossoblu Blazquez - Nella Genova rossoblu si parla già di possibile esonero per Alberto Gilardino e qualcuno si è già proposto L’avvio di stagione complicato del Genoa conta appena un vittoria in sette partite di campionato con appena 5 punti e un terzultimo posto che non rende onore alla squadra rossoblu. In più è arrivato un ko pesantissimo […]. (Calcionews24.com)

Il Genoa è in vendita? L’ammissione del CEO Blazquez ai tifosi - “Siamo una società di nuovo appetibile“, ha spiegato Blazquez ai tifosi rossoblu sottolineando che in futuro non si può escludere “l’ingresso di nuovi finanziatori“. Il principale creditore della proprietà americana (il gruppo 777), A-Cap, ha imposto rigidi paletti al mercato estivo genoano, anche se adesso ha accettato di fare investimenti a gennaio per rinforzare la squadra in modo da non ... (Calcioweb.eu)

Il Genoa è in vendita - l’annuncio del ceo Blazquez : «Tre o quattro gruppi interessati» - E lo stesso Blazquez ha confermato che ci sarebbero «tre-quattro gruppi interessati» all’acquisto del Genoa. Il massimo dirigente del Genoa ha spiegato che la società si muoverà per rinforzare la squadra, così da aumentarne il valore in vista della possibile cessione. Il 777 Football Group non esiste più Il ceo del Genoa ha poi parlato degli altri club vicini alla cessione. (Lettera43.it)