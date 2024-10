Lortica.it - Funghi, in tre giorni 6 casi di intossicazione: le raccomandazioni per un consumo sicuro

(Di martedì 15 ottobre 2024) Nel corso dell’ultimo fine settimana, sono stati segnalati 15didanella zona coperta dalla Asl Toscana sud est, di cui 6 solo nella provincia di Arezzo. I tecnici micologi del Dipartimento della Prevenzione sono intervenuti a supporto dei Pronto Soccorso locali per gestire le emergenze. Secondo Leonardo Ginanneschi, responsabile dell’ispettorato micologico della Asl Toscana sud est, la stagione della raccolta dei, favorita dalle condizioni climatiche, richiede massima attenzione. «È essenziale affidarsi agli sportelli micologici per garantire la sicurezza del. Evitate di mangiare ovuli chiusi, poiché possono essere pericolosi, e ricordate di non somministrarea bambini, anziani o persone malate», ha dichiarato Ginanneschi. La consulenza presso gli sportelli micologici è gratuita e fortemente raccomandata.