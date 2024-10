Romadailynews.it - Frecciarossa confermato sponsor della Coppa Italia per le prossime tre stagioni

(Di martedì 15 ottobre 2024) La collaborazione tra Trene Lega Serie A prosegue fino al 2027, con premi speciali per i calciatori più veloci Lacontinuerà ad avere, il treno ad alta velocità di Trendel gruppo FS, come titleper letre, fino al 2026/27. L’annuncio è stato dato da Trenin una nota ufficiale, confermando anche il ruolo del brand come travel partnerLega Serie A., simbolo di tecnologia e alta velocità, accompagnerà la competizione calcisticana, rafforzando la collaborazione già avviata nel 2021. Per celebrare la velocità, i calciatori che registreranno le migliori prestazioni in termini di velocità media, sia nel girone d’andata che in quello di ritorno, saranno premiati con uno speciale riconoscimento basato sui dati tracciati dal sistema hawk-eye.