Estra è una polveriera: si dimette il direttore generale (Di martedì 15 ottobre 2024) Si dimette il direttore generale di Estra Alberto Irace. Irace è all'interno della multiutility - di cui fa parte anche l'aretina Coingas - in quanto amministratore delegato del socio fiorentino Alia. Durante il consiglio di amministrazione odierno di Estra Spa, svoltosi nel pomeriggio a

Estra - il direttore generale Irace si dimette - "Considerato il clima di crescente conflittualità tra i consiglieri di amministrazione della società, con particolare riferimento alle divergenze di opinioni sulla struttura di governance del gruppo Estra, nonché il perdurare di un costante atteggiamento ostruzionistico e non collaborativo teso a focalizzare l’attenzione del Consiglio unicamente su aspetti di mero formalismo amministrativo e ... (Lanazione.it)

Toti si dimette da incensurato - il centrodestra attacca : “Da sinistra vergognoso sciacallaggio” - Non consegnare la Liguria ai forcaioli Come ha giustamente sottolineato Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, ora bisogna evitare che la Liguria finisca in mano ai forcaioli, compreso quel Renzi che invoca garantismo per sé e famiglia quando è coinvolto in inchieste giudiziarie e che si è accodato all’ammucchiata di centrosinistra ansiosa di sottrarre una ... (Secoloditalia.it)

Toti si dimette da incensurato - il centrodestra attacca : “La sinistra ha sciacallato senza vergogna” - “I cittadini ridiano forza alla politica, il centrodestra reagisca” Nella missiva indirizzata al suo legale, Stefano Savi, Toti afferma che, “è necessario che i cittadini tornino ad esprimersi per ridare alla politica, più presto, quella forza, quella autorevolezza, quello slancio, indispensabile per affrontare le moltissime sfide che la Regione ha di fronte per continuare nel percorso di ... (Secoloditalia.it)