Endless Love, replica puntata 15 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 15 ottobre – con la soap turca Endless Love (Kara Sevda). Nella puntata odierna Zehir nota che Tufan sta pedinando Kemal e insieme decidono di rivedere la loro strategia per acquisire il DNA di Deniz. Fehime è turbata per aver tagliato i rapporti con Zeynep. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 253 in replica streaming. Superguidatv.it - Endless Love, replica puntata 15 ottobre 2024 in streaming | Video Mediaset Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nuovo appuntamento oggi – martedì 15– con la soap turca(Kara Sevda). Nellaodierna Zehir nota che Tufan sta pedinando Kemal e insieme decidono di rivedere la loro strategia per acquisire il DNA di Deniz. Fehime è turbata per aver tagliato i rapporti con Zeynep. Ecco ilper rivedere l’episodio 253 in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love - trame turche : Asu vuole uccidere Nihan - Il rumore fa accorrere Leyla, che fa irruzione nella stanza con una pistola in mano. Ma tra gli invitati ci sarà qualcuno che mediterà vendetta. I due uniti orchestrano un piano per vendicarsi. Endless Love, trame turche: la festa di fidanzamento di Kemal e Nihan Kemal e Nihan si preparano a festeggiare il loro amore, circondati da amici e parenti. (Superguidatv.it)

Endless Love - Anticipazioni Puntate dal 21 al 25 Ottobre 2024 : Emir Vuole Fare Del Male A Deniz! - Mercoledì 23 ottobre 2024: Dopo qualche tempo, Emir svela a Nihan che fa tutto parte di un trucco, in quanto Deniz è sempre stata al sicuro con Tufan e in quella carrozzina c’era soltanto una bambola. Leyla capisce che l’uomo le ha mentito per mesi e smette di frequentarlo. La bambina è dunque viva e al sicuro, ma per Nihan si tratta comunque di un colpo durissimo, dato che questa intimidazione ... (Uominiedonnenews.it)

Endless Love Anticipazioni 16 ottobre 2024 : Zeynep in condizioni disperate! - Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 16 ottobre 2024 su Canale 5: Fehime va a trovare Zeynep, la quale non se la passa per niente bene... (Comingsoon.it)