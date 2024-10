Dramma in montagna, morta sotto gli occhi del fratello: cosa è successo (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora un grave incidente in montagna. Una donna di 45 anni è morta sotto gli occhi del fratello. Soccorsi immediati, ma non c’era niente da fare Verona sotto shock per la morte di una professoressa dell’ateneo scaligero. Come raccontato dal Corriere della Sera, la tragedia è avvenuta nella giornata di domenica. La donna di 45 anni era tornata per il weekend nella sua Valtellina e trascorrere un fine settimana insieme alla famiglia. Una donna è morta in un incidente in montagna (Ansa) – cityrumors.itDomenica la decisione di andare a fare una escursione sul monte Legnone, in provincia di Lecco, insieme al fratello e un altro appassionato di montagna. Una uscita che si è rivelata fatale per la donna. Per motivi, ancora da accertare, la 45enne ha perso l’equilibrio in una zona considerata molto complicata. Cityrumors.it - Dramma in montagna, morta sotto gli occhi del fratello: cosa è successo Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Ancora un grave incidente in. Una donna di 45 anni èglidel. Soccorsi immediati, ma non c’era niente da fare Veronashock per la morte di una professoressa dell’ateneo scaligero. Come raccontato dal Corriere della Sera, la tragedia è avvenuta nella giornata di domenica. La donna di 45 anni era tornata per il weekend nella sua Valtellina e trascorrere un fine settimana insieme alla famiglia. Una donna èin un incidente in(Ansa) – cityrumors.itDomenica la decisione di andare a fare una escursione sul monte Legnone, in provincia di Lecco, insieme ale un altro appassionato di. Una uscita che si è rivelata fatale per la donna. Per motivi, ancora da accertare, la 45enne ha perso l’equilibrio in una zona considerata molto complicata.

