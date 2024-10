Formiche.net - Di Centro ne è rimasto uno solo. La versione di Merlo

Leggi tutta la notizia su Formiche.net

(Di martedì 15 ottobre 2024) Sì, è vero. In Italia si governa storicamente “dal” e si vince elettoralmente “al”. Tramontata, ma purtroppo non ancora del tutto archiviata, la squallida e incommentabile parentesi populista, demagogica, anti politica e qualunquista dei 5 Stelle e di tutti coloro – a destra come a sinistra – che hanno disinvoltamente cavalcato quella deriva profondamente anti democratica e anti costituzionale. Ma per poter declinare concretamente, e credibilmente, ile una “politica di” nel nostro Paese, occorre anche e soprattutto praticare quella cultura e quella prassi. E, su questo versante, lo scenario attuale è fortunatamente più chiaro e meno confuso rispetto a qualche tempo fa.