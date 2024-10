Ilgiorno.it - Cultura e design in Tortona: "Era un quartiere periferico. Ora più vita e criminalità"

(Di martedì 15 ottobre 2024) Daoperaio a zona dellae del: negli ultimi vent’anniha subito un cambiamento radicale, che le ha donato fama e visibilità internazionale. Una trasformazione, in quella fascia a nord del Naviglio Grande fra viae via Solari, tutta nel segno del recupero: dove c’erano fabbriche e capannoni sono nati showroom, laboratori fotografici e spazi ibridi. Come nell’area ex Ansaldo, che ospita il Mudec - Museo delle culture e un centro polifunzionale come Base. Ed è proprio inche si concentrano i principali eventi di moda e. "Quando sono arrivata non c’era niente, era periferia", racconta Piera Scotti, che abita qui da cinquant’anni. "Mi piace il movimento che si è creato, anche se la zona è più cara". L’afflusso di gente crea però qualche problema ai residenti, "soprattutto nel trovare parcheggio", commenta il marito Mario Scotti.