Così i giudici possono cancellare i centri per migranti in Albania del governo Meloni (Di martedì 15 ottobre 2024) La prima nave della Marina che porterà i migranti in Albania dovrebbe arrivare oggi. Le persone che si trovano a bordo saranno trasferiti nelle strutture a Shengjin e Gjader. Ma intanto in Italia si gioca un'altra partita. Decisiva. Un tribunale dovrà decidere se quei trattenimenti sono legali. E potrebbe far crollare l'intero impianto su cui è costruita a legge. E l'operazione del governo Meloni. Sopra la Libra infatti sono presenti in 16: 10 cittadini del Bangladesh e 6 egiziani. Avevano lasciato su barconi le coste libiche di Sabatra e Zuara. La traversata, calcola oggi Repubblica, arriverà a costare tra i 250 e i 290 mila euro. Ovvero circa 18 mila euro a migrante. Per un'operazione che peserà per circa un miliardo sulle casse dello Stato. Il loro fermo dovrà essere convalidato entro 48 ore dai giudici della sezione immigrazione di Roma.

