Quotidiano.net - Corea del Nord, distrutte le strade di collegamento verso il Sud. Seul: sparati alcuni colpi in risposta

(Di martedì 15 ottobre 2024), 15 ottobre 2024 – Ulteriore impennata della tensione trae Pyongyang. Ladel, con una mossa annunciata nei giorni scorsi, ha fatto saltare in aria le parti settentrionali della rete stradale interna non più utilizzate. Lo ha riferito il Comando dei capi di stato maggiore congiunti di, aggiungendo che la detonazione “è avvenuta intorno a mezzogiorno”, nel resoconto della Yonhap. Cosa è successo Nel dettaglio, ladelha distrutto alcune parti settentrionali delleche la collegano al Sud, aumentando le tensioni bilaterali: dei tracciati lungo le linee Gyeongui e Donghae intorno a mezzogiorno locale (le 5 in Italia), secondo i militari di, a ridosso della Linea militare di demarcazione.