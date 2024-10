Dailymilan.it - COMUNICATO UFFICIALE Curva Sud Milano: mai preteso biglietti dal Milan

Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) laSudha dato la propria versione dei fatti con un: “Abbiamo aspettato qualche giorno prima di scrivere parole affrettate perché inevitabilmente avevamo bisogno di tempo per metabolizzare quanto accaduto la settimana scorsa. Vogliamo iniziare subito con una premessa doverosa e sacrosanta: NOI siamo laSud. NOI siamo gli ULTRAS del. NOI siamo quelli che lotteranno fino alla morte per il nostro. NOI siamo quelli che ci sono sempre, comunque ed ovunque. E ci saremo ancora, COME SEMPRE a spese nostre, senza regali da parte di nessuno. NOI siamo sempre uno a fianco all’altro. NOI siamo quelli che abbiamo subìto ogni tipo di repressione e abbiamo sempre tenuto duro. NOI siamo quelli che hanno ilnel cuore e vogliono solo il bene dei nostri colori.