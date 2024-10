Come funzionano le elezioni USA e come viene eletto il nuovo Presidente alla Casa Bianca (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 5 novembre 2024 i cittadini americani voteranno il futuro Presidente degli Stati Uniti, che si insedierà alla Casa Bianca a inizio del 2025. Chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump sarà deciso dai cosiddetti Grandi elettori: cosa significa e come funziona il sistema di voto negli USA. Fanpage.it - Come funzionano le elezioni USA e come viene eletto il nuovo Presidente alla Casa Bianca Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Il 5 novembre 2024 i cittadini americani voteranno il futurodegli Stati Uniti, che si insedieràa inizio del 2025. Chi vincerà tra Kamala Harris e Donald Trump sarà deciso dai cosiddetti Grandiri: cosa significa efunziona il sistema di voto negli USA.

CambiaMenti elegge Salvatore Forte come nuovo Presidente - Cambio di leadership nell’associazione politico-culturale CambiaMenti. Durante l’assemblea dei soci, tenutasi giovedì 10 ottobre, Salvatore Forte è stato eletto nuovo Presidente, succedendo a Giancarlo Di Serio, che continuerà a far parte del gruppo di Coordinamento. Salvatore Forte, 50 anni... (Salernotoday.it)

Come si elegge il presidente Usa? Il libro-guida di Respinti - Trump abbia legittimamente vinto le elezioni ottenendo oltre due milioni e mezzo di voti in meno rispetto a Hillary Clinton, peraltro pari a un vantaggio superiore a 2 punti percentuali ? un margine clamoroso e nettissimo in assoluto e anche in proporzione, visti i numeri degli aventi diritto al voto che hanno effettivamente votato e ai margini di scarto fra i due candidati ?, e questo senza che ... (Formiche.net)

L’addio amaro a Genova del presidente del tribunale per i minori Luca Villa : “Come al pronto soccorso - organici depotenziati mentre aumentano fragilità e violenza” - Il magistrato va a guidare la procura minorile di Milano, mentre altri due giudici ottengono il trasferimento: «Capisco la loro stanchezza, la riforma Cartabia intasa gli uffici proprio quando il decreto Caivano moltiplica gli arresti”. (Genova.repubblica.it)