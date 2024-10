Ceranova, operai abusivi smontano ponteggio in cantiere: denunciati (Di martedì 15 ottobre 2024) Ceranova (Pavia), 15 ottobre 2024 - Stavano smontando l'impalcatura e una parte l'avevano già caricata su un camion. Ma il furto è stato sventato dai carabinieri, intervenuti nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, su richiesta lanciata al 112 per le presenze sospette nel cantiere edile. G.F., 51enne di Torino, V.F., 57enne di Imperia e V.M., 36enne di nazionalità nigeriana, sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura della repubblica di Pavia, per l'ipotesi di reato di furto in concorso. I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia, arrivati nel cantiere in via San Rocco a Ceranova, li hanno sorpresi "al lavoro”, ma senza alcuna giustificazione per la loro presenza sul posto. operai abusivi nel cantiere, che stavano dunque smontando il ponteggio, dal valore complessivo di circa 10mila euro, per rubarlo. Ilgiorno.it - Ceranova, operai abusivi smontano ponteggio in cantiere: denunciati Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024)(Pavia), 15 ottobre 2024 - Stavano smontando l'impalcatura e una parte l'avevano già caricata su un camion. Ma il furto è stato sventato dai carabinieri, intervenuti nella giornata di ieri, lunedì 14 ottobre, su richiesta lanciata al 112 per le presenze sospette neledile. G.F., 51enne di Torino, V.F., 57enne di Imperia e V.M., 36enne di nazionalità nigeriana, sono stati, in stato di libertà, alla Procura della repubblica di Pavia, per l'ipotesi di reato di furto in concorso. I militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia, arrivati nelin via San Rocco a, li hanno sorpresi "al lavoro”, ma senza alcuna giustificazione per la loro presenza sul posto.nel, che stavano dunque smontando il, dal valore complessivo di circa 10mila euro, per rubarlo.

