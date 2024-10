Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice dell’intervento su Instagram: “Inizio la chemio” (Di martedì 15 ottobre 2024) Bianca Balti ha pubblicato su Instagram una serie di scatti che la ritraggono con i capelli corti. La modella si Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice dell’intervento su Instagram: “Inizio la chemio” su Perizona.it Perizona.it - Bianca Balti taglia i capelli e mostra la cicatrice dell’intervento su Instagram: “Inizio la chemio” Leggi tutta la notizia su Perizona.it (Di martedì 15 ottobre 2024)ha pubblicato suuna serie di scatti che la ritraggono con icorti. La modella silasu: “la” su Perizona.it

“Un passo alla volta” : le foto di Bianca Balti coi capelli cortissimi per l’inizio della chemio - Mi aspetta un lungo viaggio, ma so che lo batterò. Il 14 ottobre è stato un giorno molto importante per Bianca Balti, che ha cominciato la cura chemioterapica per combattere il cancro ovarico che le è stato diagnosticato a settembre. . Finora il cancro mi ha dato la possibilità di trovare la bellezza attraverso gli ostacoli della vita”. (News.robadadonne.it)

Bianca Balti si mostra nuda con la cicatrice e i capelli corti : "Oggi inizio la chemioterapia" - Potete prendere in prestito un po’ della mia che ne ho un sacco”, aveva raccontato Bianca Balti sul suo profilo Instagram dopo la diagnosi di tumor. Per me stessa, per quelli che amo (le mie figlie sono in cima alla lista), e per tutti coloro che hanno bisogno di forza. Prosegui la lettura . . . “Ho un lungo viaggio davanti, ma so che lo sconfiggerò. (Milleunadonna.it)

Bianca Balti si taglia i capelli prima della chemio : “Coraggio a chi come me sta iniziando la terapia”. E torna a mostrare la cicatrice - Un esempio di forza e di resilienza per tutti. Nel 2022, a seguito della diagnosi di una mutazione genetica BRCA1, che aumenta il rischio di tumore al seno e alle ovaie, si era sottoposta a una doppia mastectomia preventiva, seguendo l’esempio di Angelina Jolie. “Coraggio a chi, come me, sta iniziando la terapia”, aggiunge, rivolgendosi a tutte le persone che stanno affrontando una battaglia ... (Ilfattoquotidiano.it)