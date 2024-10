Basket, Olympiacos di un altro livello e per Milano è notte fonda ad Atene in Eurolega (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Olimpia Milano è ancora lontana dall’eccellenza dell’Eurolega. Un livello a cui, invece, appartiene l’Olympiacos, che domina la squadra di Ettore Messina, imponendosi per 89-68. L’Olimpia ha avuto solo qualche momento positivo, ma i greci hanno sempre avuto il controllo totale della partita, trovando la loro seconda vittoria della stagione. Per Milano, invece, secondo ko in trasferta dopo quello con il Monaco e giovedì cercherà subito il riscatto in casa contro lo Zalgiris. Una Milano che paga la serata terribile delle sue stelle, visto che sia Nikola Mirotic sia Shavon Shields chiudono entrambi con 5 punti e con percentuali disastrose dal campo (4/16 in due). Il migliore per l’Olimpia è Zach LeDay con 16 punti e buono anche il contributo di Ousmane Diop (14) e Giampaolo Ricci (11). Oasport.it - Basket, Olympiacos di un altro livello e per Milano è notte fonda ad Atene in Eurolega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 15 ottobre 2024) L’Olimpiaè ancora lontana dall’eccellenza dell’. Una cui, invece, appartiene l’, che domina la squadra di Ettore Messina, imponendosi per 89-68. L’Olimpia ha avuto solo qualche momento positivo, ma i greci hanno sempre avuto il controllo totale della partita, trovando la loro seconda vittoria della stagione. Per, invece, secondo ko in trasferta dopo quello con il Monaco e giovedì cercherà subito il riscatto in casa contro lo Zalgiris. Unache paga la serata terribile delle sue stelle, visto che sia Nikola Mirotic sia Shavon Shields chiudono entrambi con 5 punti e con percentuali disastrose dal campo (4/16 in due). Il migliore per l’Olimpia è Zach LeDay con 16 punti e buono anche il contributo di Ousmane Diop (14) e Giampaolo Ricci (11).

Milano - temporali per tutto il giorno : scatta allerta arancione. Preoccupa il livello dei fiumi. La situazione - Fanno paura i livelli dei fiumi, in alcune zone scuole chiuse: gli ultimi aggiornamenti L’avevano previsto ed è arrivato: il maltempo ha fatto svegliare tutti i milanesi, ma non solo, sotto un cielo grondante di pioggia. Piove a Milano e in tutta la Lombardia, ma non solo. “I vigili del fuoco hanno tolto i tronchi dal fiume, issati con le gru, e posizionati sulla strada, chiusa al traffico dalla ... (Cityrumors.it)

Galliate - auto finisce contro il passaggio a livello : treni rallentati sulla Novara-Saronno-Milano - Si registrano ritardi fino a 30 minuti, mentre è in corso l’intervento dei tecnici per riparare il danno. Treni coinvolti: - 1211 (MILANO CADORNA 06:17 - NOVARA NORD 07:25) - 1213 (MILANO CADORNA 06:47 - NOVARA NORD 07:55) - 1222 (NOVARA NORD 07:11 - MILANO CADORNA 08:14) - 1224 (NOVARA NORD 07:41 - MILANO CADORNA 08:44) - 1226 (NOVARA NORD 08:11 - MILANO CADORNA 09:14) . (Ilgiorno.it)

Gasperini : «Arsenal di livello come l’Inter! A Milano presi gol da rimesse» - Con l’Inter, squadra di grande livello come l’Arsenal, non c’eravamo espressi bene, oggi abbiamo imparato qualcosa. Tallone d’Achille in questo inizio di stagione, ma stiamo migliorando». Gasperini ha parlato della partita tra Atalanta e Arsenal. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il tecnico orobico è ritornato anche sul 4-0 subito dall’Inter a Milano. (Inter-news.it)