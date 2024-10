Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio romantici in bici a noleggio (e senza Rolls Royce) (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo aver girato tutto il mondo per vacanza o per lavoro, la coppia Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sta trascorrendo del tempo routinario a New York. E il modo più “normale” di vivere la città è quella di utilizzare i mezzi pubblici o il servizio di bike sharing che ormai hanno tutte le grandi città . Leonardo e Vittoria si sono concessi un giro in bici in piene vibes da “autunno a New York”. Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti in giro per New York con le City Bike Le bici e i monopattini sono il cuore di una nuova mobilità sostenibile che dà un’alternativa ai mezzi pubblici senza però dover usare per forza la propria automobile. Girare le grandi città in bici, soprattutto nelle metropoli dove sono state costruite grandi e sicure piste ciclabili, è una scelta sempre vincente. Anche in autunno o inverno basta coprirsi bene. Dilei.it - Vittoria Ceretti e Leonardo DiCaprio romantici in bici a noleggio (e senza Rolls Royce) Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Dopo aver girato tutto il mondo per vacanza o per lavoro, la coppiasta trascorrendo del tempo routinario a New York. E il modo più “normale” di vivere la città è quella di utilizzare i mezzi pubblici o il servizio di bike sharing che ormai hanno tutte le grandi città .si sono concessi un giro inin piene vibes da “autunno a New York”.in giro per New York con le City Bike Lee i monopattini sono il cuore di una nuova mobilità sostenibile che dà un’alternativa ai mezzi pubbliciperò dover usare per forza la propria automobile. Girare le grandi città in, soprattutto nelle metropoli dove sono state costruite grandi e sicure piste ciclabili, è una scelta sempre vincente. Anche in autunno o inverno basta coprirsi bene.

