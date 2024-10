VIDEO | Sui Colli aspettando la cometa, lo scatto perfetto del fotografo Salvo Cucinotta: "Un evento storico" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Un evento che si ripeterà forse tra 80mila anni e per questo da non perdere assolutamente. Il passaggio della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas è un appuntamento da non perdere assolutamente soprattutto per chi della fotografia astronomica ne ha fatto un mestiere. E così ieri Salvo Cucinotta ha Messinatoday.it - VIDEO | Sui Colli aspettando la cometa, lo scatto perfetto del fotografo Salvo Cucinotta: "Un evento storico" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Unche si ripeterà forse tra 80mila anni e per questo da non perdere assolutamente. Il passaggio dellaC/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas è un appuntamento da non perdere assolutamente soprattutto per chi della fotografia astronomica ne ha fatto un mestiere. E così ieriha

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Per gli appassionati di automobili - un evento da non perdere a Modena - Vecchione 31, un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di Volkswagen con sconti eccezionali e offerte imperdibili. . Al via nel cuore di Modena, in via F. . . Tutti i giorni, dal 14 al 20. Da Auto Grifone arriva la VW FAMILY WEEK Auto Grifone annuncia il grande ritorno della VW FAMILY WEEK. (Modenatoday.it)

Quest'anno l'evento ritarda di un giorno rispetto alla tradizionale data - ma il motivo è facilmente spiegabile. A partire dal 22 settembre perderemo in media 4 minuti di sole al giorno - Molto più raro che capiti il 21 o il 24 del mese, basti pensare che l’ultima volta è stato più di mille anni fa. L’equinozio d’autunno cadrà esattamente alle 12. La cadenza diversa ogni anno, dipende dal fatto che la Terra non impiega precisamente 365 giorni per compiere il giro intorno al Sole, ma ci mette 365 giorni, 5 ore e 49 minuti. (Iodonna.it)

Solitek - Barone lancia l’allarme : “Se saltasse l’accordo - Benevento perderebbe 300 posti di lavoro” - Dunque, diciamo una garanzia! Demmo il via libera all’investimento come Asi, facemmo una serie di incontri istituzionali e la conferenza stampa di presentazione a Benevento, quindi la firma del contratto di sviluppo a Roma con il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e l’Ad di Invitalia Bernardo Mattarella. (Anteprima24.it)