(Adnkronos) – La Corea del Nord entra di fatto al fianco della Russia nella guerra contro l'Ucraina. E' il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a denunciare formalmente l'ingresso di Pyongyang e di Kim Jong un sul teatro bellico accanto alle forze di Vladimir Putin.

Ucraina - Zelensky : “Corea del Nord in guerra accanto a Russia” - Zelensky non usa il condizionale e dà per certo l’asse bellico Mosca-Pyongyang. Si tratta ormai di portare uomini dalla Corea del Nord alle forze militari di occupazione”, dice il leader di Kiev certificando quello che analisti e esperti hanno ipotizzato negli ultimi giorni. Contiamo molto su decisioni tempestive”, dice. (Ildenaro.it)