?Trump, sventato un terzo attentato a Coachella: arrestato Vem Miller. L'uomo si era finto un giornalista ed era armato (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ennesimo tentato attentato contro Donald Trump, il terzo in pochi mesi, riaccende i riflettori sul clima di tensione e violenza politica che aleggia negli Stati Uniti a meno di un mese dalle Ilmattino.it - ?Trump, sventato un terzo attentato a Coachella: arrestato Vem Miller. L'uomo si era finto un giornalista ed era armato Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'ennesimo tentatocontro Donald, ilin pochi mesi, riaccende i riflettori sul clima di tensione e violenza politica che aleggia negli Stati Uniti a meno di un mese dalle

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Usa 2024 - Harris e Trump allo sprint finale : lui scampa al terzo attentato - lei a rischio misoginia - Passa meglio il messaggio di Trump che Harris è un’estremista di sinistra, nonostante lei si collochi al centro, che quello di Harris che Trump è un pericolo per la democrazia. Questi elettori “non pensano che Trump stia parlando di loro” quando l’ex presidente definisce i migranti “criminali” e minaccia deportazioni di massa; e sono pure favorevoli alla costruzione del muro lungo il confine con ... (Ilfattoquotidiano.it)

Trump schiva il terzo attentato : fermato un uomo armato ad un comizio in California - . L'uomo era armato di pistola ed era in possesso di diversi passaporti falsi. secret service lo avrebbe individuato mentre cercava di avvicinarsi al luogo del comizio per poi arrestarlo e interrogarlo; al momento è incerto il movente del presunto attentato L'articolo Trump schiva il terzo attentato:. (Ildifforme.it)

Vem Miller - l’uomo con fucile e pistola arrestato a Coachella prima del comizio di Trump : «Preparava il terzo attentato» - . Nel 2022 si era candidato alle primarie per un posto al parlamento statale del Nevada ma non ce l’aveva fatta. Il 15 settembre un uomo è stato arrestato dopo essere stato visto armato di fucile, ai bordi del golf club di Trump, a West Palm Beach, Florida, in attesa di colpire l’ex presidente, impegnato a giocare a golf. (Open.online)