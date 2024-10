Ilnapolista.it - Tebas: «Mondiale per club? La Fifa sta esercitando un abuso di potere»

Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il presidente della Liga Javierha parlato in merito alla denuncia del sindacato dei calciatori (Fifpro) e delle leghe allaper ilper, un torneo che si disputerà nell’estate 2025 dopo la fine dei maggiori campionati europei. Per l’Italia vedrà coinvolte Juventus e Inter.: «per? Lastaundi» La denuncia arriva per una competizione annunciata, ma mai discussa con la controparte. Il presidente della Liga ha dichiarato: «Lastaundiin merito al calendario delle partite. Ladeve rispettare le norme del calcio, ci devono essere processi chiari, non discriminatori in tutti gli ambiti, soprattutto nel campo del lavoro. Lanon può regolamentare ciò che riguarda il lavoro senza l’accordo dei giocatori e dei datori».