Spalletti: «Potevamo segnare di più, non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in maniera clamorosa» (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ct della Nazionale, Luciano Spalletti, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro Israele in Nations League «Una partita concreta a sprazzi perché non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in maniera clamorosa. Trovare gli spazi per andare davanti al portiere come abbiamo fatto significa aver fatto un gran lavoro. Il reparto offensivo ha fatto quello che doveva fare. È stata una squadra anche oggi, anche quelli che sono entrati sono entrati bene. Avremmo avuto la possibilità di fare anche più gol, ma sta bene così. Ilnapolista.it - Spalletti: «Potevamo segnare di più, non abbiamo concretizzato quello che abbiamo creato in maniera clamorosa» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ct della Nazionale, Luciano, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria contro Israele in Nations League «Una partita concreta a sprazzi perché nonchein. Trovare gli spazi per andare davanti al portiere comefatto significa aver fatto un gran lavoro. Il reparto offensivo ha fattoche doveva fare. È stata una squadra anche oggi, anche quelli che sono entrati sono entrati bene. Avremmo avuto la possibilità di fare anche più gol, ma sta bene così.

Italia - Spalletti : "La squadra si è confermata ma abbiamo sofferto sui calci piazzati" - Un pari che lascia non pochi rimpianti agli azzurri, i quali sono partiti con il turbo innestato e, dopo appena 2’ di gioco, hanno sbloccato il risultato grazie al bellissimo gol di Cambiaso, bravo ad insaccare un cross dalla sinistra di Dimarco. Avevamo la possibilità di giocarla bene anche nella ripresa”. (Sport.quotidiano.net)

Spalletti vede il bicchiere mezzo pieno - ma ammette : “Ecco cosa abbiamo subito” - Proprio dell’impatto avuto dal rosso estratto all’indirizzo del suo centrocampista ha parlato Luciano Spalletti, intervenuto ai microfoni RAI pochi minuti dopo il triplice fischio: Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato. Abbiamo sofferto solo su questi episodi di calci piazzati dove sono stati anche un po’ fortunati”. (Calciomercato.it)

Cagliari Empoli - CORSI : «É la gara più importante di questo INIZIO. Noi abbiamo CORAGGIO - D’Aversa lavora bene. Con SPALLETTI non parlo. E con NICOLA faremo QUESTO…» - Le parole di Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli in vista del prossimo impegno dei toscani contro il Cagliari L’Empoli ha fatto un’ottima partenza in questo campionato, con alcune gemme come la vittoria sulla Roma all’Olimpico e lo 0-0 imposto alla Juventus al Castellani. A La Gazzetta dello Sport il presidente Fabrizio Corsi ha parlato del presente […]. (Calcionews24.com)