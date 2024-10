Salute: Belloni (UniPd) ‘nuove terapie cambiano storia dermatite atopica in adolescenti’ (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos Salute) - “La dermatite atopica è una malattia infiammatoria estremamente pesante, soprattutto nelle sue forme moderate e gravi, sia dal punto di vista clinico che psicologico, in particolare nell'adolescente. Il fatto che ci siano a disposizione “delle terapie semplici” con Ilgiornaleditalia.it - Salute: Belloni (UniPd) ‘nuove terapie cambiano storia dermatite atopica in adolescenti’ Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma, 14 ott. (Adnkronos) - “Laè una malattia infiammatoria estremamente pesante, soprattutto nelle sue forme moderate e gravi, sia dal punto di vista clinico che psicologico, in particolare nell'adolescente. Il fatto che ci siano a disposizione “dellesemplici” con

Salute : Belloni (UniPd) ‘nuove terapie cambiano storia dermatite atopica in adolescenti' - Il ragazzino, o la ragazzina, con questa penna, si fa sostanzialmente questa iniezione una volta al mese per controllare la sua malattia, superando anche il problema dell'agofobia, la paura degli aghi, che non interessa solo gli adulti”. Anche nelle scelte future”, questi giovanissimi si trovano a dover evitare “carriere sportive” o, ad esempio, il lavoro in “ambienti polverosi” che possono ... (Liberoquotidiano.it)