Quanto freddo farà quest'inverno: tutte le previsioni del tempo della stagione. E la neve? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Che tempo farà nell'inverno 2024-2025? A rispondere alla domanda sulle previsioni a lungo termine è il sito Meteogiuliacci.it: "Le ultime proiezioni indicano una stagione invernale con qualche importante differenza rispetto a Quanto capitato negli ultimi anni. L'inverno di quest'anno potrebbe risultare più freddo di quelli degli ultimi anni. Le mappe descrivono infatti una stagione più calda rispetto alla media trentennale di riferimento, ma di poco, questo significa che potrebbe fare più freddo rispetto a Quanto osservato negli ultimi inverni, con una stagione simile a quelle di inizio anni 2000. Significa che sarà anche un inverno nevoso? In effetti, stando a Quanto descritto nelle proiezioni dei modelli, i presupposti per un inverno ricco di neve ci sono tutti. Il freddo necessario non dovrebbe mancare e probabilmente non mancheranno neanche le precipitazioni".

