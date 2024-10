Per i medici è long covid, mamma di 41 anni scopre tumore incurabile: “Avrei dovuto insistere di più” (Di lunedì 14 ottobre 2024) La terribile storia di una mamma britannica di 41 anni, Natasha McGlinchey, che ha deciso di raccontare la sua vicenda personale per invitare tutti a controllarsi e a chiedere un secondo consulto medico in caso di dubbi. Fanpage.it - Per i medici è long covid, mamma di 41 anni scopre tumore incurabile: “Avrei dovuto insistere di più” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La terribile storia di unabritca di 41, Natasha McGlinchey, che ha deciso di raccontare la sua vicenda personale per invitare tutti a controllarsi e a chiedere un secondo consulto medico in caso di dubbi.

Morto a 15 anni - la mamma fa i nomi dei ragazzini che lo deridevano : s’indaga per istigazione al suicidio - Continua a leggere . La procura di Ancona indaga per istigazione al suicidio in relazione alla morte di un 15enne il cui corpo è stato trovato in un casolare di campagna alle porte di Senigallia. Nella notte, dopo la scomparsa del ragazzo, la madre aveva messo nero su bianco dai carabinieri i nomi di chi lo prendeva in giro. (Fanpage.it)

Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus - la mamma va a scuola e non la trova : si era addormentata sul mezzo. Il sindaco : “Per fortuna nulla di grave” - Il sindaco: “Per fortuna nulla di grave” sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. L'articolo Alunna di 3 anni dimenticata sullo scuolabus, la mamma va a scuola e non la trova: si era addormentata sul mezzo. . Questa volta è accaduto a Morro d'Oro, dove una bambina di tre anni è rimasta a bordo del mezzo dopo essersi addormentata. (Orizzontescuola.it)

La lettera della mamma di Giulia Capraro - morta a 18 anni in un incidente : “Voglio la verità” - La mamma di Giulia Capraro, morta a 18 anni in un incidente a Marino, in una lettera chiede che venga fatta chiarezza sulle dinamiche e le responsabilità rispetto alla morte di sua figlia.Continua a leggere . (Fanpage.it)