Nicole Kidman spinge Salma Hayek, tensione ad un evento: “Non toccarmi!” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nei sette giorni della Paris Fashion Week la capitale francese non solo diventa l’epicentro della moda, ma anche il luogo d’incontro di numerose star internazionali. Quest’anno il momento che ha generato più polemiche è stato sicuramente lo show di Balenciaga a causa di un incontro piuttosto teso avvenuto in prima fila, con protagoniste due importanti attrici di Hollywood: da un lato Nicole Kidman, dall’altro Salma Hayek. Entrambe sono appassionate di moda e puntualmente si recano in Francia per non perdersi le novità più importanti del settore. Inoltre Nicole è una delle ambasciatrici di Balenciaga mentre l’Hayek è sposata con l’uomo d’affari francese François-Henri Pinault, attuale presidente di un conglomerato di marchi di lusso. Dilei.it - Nicole Kidman spinge Salma Hayek, tensione ad un evento: “Non toccarmi!” Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Nei sette giorni della Paris Fashion Week la capitale francese non solo diventa l’epicentro della moda, ma anche il luogo d’incontro di numerose star internazionali. Quest’anno il momento che ha generato più polemiche è stato sicuramente lo show di Balenciaga a causa di un incontro piuttosto teso avvenuto in prima fila, con protagoniste due importanti attrici di Hollywood: da un lato, dall’altro. Entrambe sono appassionate di moda e puntualmente si recano in Francia per non perdersi le novità più importanti del settore. Inoltreè una delle ambasciatrici di Balenciaga mentre l’è sposata con l’uomo d’affari francese François-Henri Pinault, attuale presidente di un conglomerato di marchi di lusso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scontro epico tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga durante la Parigi Fashion Week : ecco cosa è successo - E ha fatto per andarsene. Un consiglio». Si sente poi Nicole Kidman rispondere: «Non ne hai bisogno». Almeno per il momento. Le prime parole non sono distinguibili nella cacofonia generale della situazione. Scontro epico tra Nicole Kidman e Salma Hayek alla sfilata di Balenciaga durante la Parigi Fashion Week: ecco cosa è successo (foto Ansa) Cosa si sono dette Nicole Kidman e Salma Hayek Non ... (Amica.it)

Spinte e minacce tra Nicole Kidman e Salma Hayek sul red carpet a Parigi : “Non toccarmi” - Quella a Parigi è stata la prima apparizione pubblica di Kidman dopo la morte della madre. Continua a leggere . Nicole Kidman e Salma Hayek protagoniste di uno screzio sul red carpet della sfilata di Balenciaga, durante la Paris Fashion Week. Il video del confronto tra le attrici ha fatto il giro del web, dividendo i fan. (Fanpage.it)

Nicole Kidman ufficialmente nel cast di una nuova serie che adatta un romanzo giallo - La star premio Oscar torna a lavorare con Liane Moriarty e Bruna Papandrea nel cast dello show per il piccolo schermo. Blossom Films di Nicole Kidman e Per Saari con Made Up Stories di Bruna Papandrea e Steve Hutensky, collaborano all'adattamento televisivo di un romanzo giallo scritto da Liane Moriarty dal titolo Here One Moment. (Movieplayer.it)