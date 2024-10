Neva, la recensione: arte e gameplay allo stato puro (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Vivere può essere un’avventura magnifica”. Così diceva Robin Williams in Hook: Capitano Uncino. Dagli autori di Gris, pluripremiato per componente artistica e sensibilità narrativa, giunge dopo quasi cinque anni il nuovo titolo di Nomada Studio, prodotto da Devolver Digital. Lo stile grafico utilizzato è diventato oramai la firma di autore delle loro produzioni, tutti ricordiamo infatti la meravigliosa storia di Gris. Siamo dunque di fronte ad una nuova perla videoludica? Neva è un’altra storia finemente narrata che, ancora una volta, è capace di toccare le corde più intime dei videogiocatori che sapranno aprirsi emotivamente ad essa. A differenza di Gris, la storia è più diretta e chiara e la narrazione prosegue con un utilizzo speficico dell’arte visiva, di fasi platform e mediante scontri divertenti. Game-experience.it - Neva, la recensione: arte e gameplay allo stato puro Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) “Vivere può essere un’avventura magnifica”. Così diceva Robin Williams in Hook: Capitano Uncino. Dagli autori di Gris, pluripremiato per componente artistica e sensibilità narrativa, giunge dopo quasi cinque anni il nuovo titolo di Nomada Studio, prodotto da Devolver Digital. Lo stile grafico utilizzato è diventato oramai la firma di autore delle loro produzioni, tutti ricordiamo infatti la meravigliosa storia di Gris. Siamo dunque di fronte ad una nuova perla videoludica?è un’altra storia finemente narrata che, ancora una volta, è capace di toccare le corde più intime dei videogiocatori che sapranno aprirsi emotivamente ad essa. A differenza di Gris, la storia è più diretta e chiara e la narrazione prosegue con un utilizzo speficico dell’visiva, di fasi platform e mediante scontri divertenti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Blink Twice - la recensione : il carnevale degli orrori - Fa male per la sua crudezza ed emoziona per la sua chiarezza. Il tour includerà loro tre, il suo “braccio destro” Vic (Christian Slater), il suo amico e cuoco Cody (Simon Rex), un altro amico di Slater di nome Tom (Haley Joel Osment), una concorrente di reality show tipo SURVIVOR! Sarah (Adria Arjona), l’assistente privata di Slater (Geena Davis), altre due ragazze in vena di “festa permanente”, ... (Cinemaserietv.it)