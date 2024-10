Manovra 2025, domani sarà trasmessa all’Europa, entro il 21 ottobre al Parlamento: tagli per 4 miliardi. Cosa ci sarà per la scuola? (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Governo è entrato nella fase cruciale per la definizione della Manovra 2025. Il Documento programmatico di Bilancio è atteso in Consiglio dei ministri (domani, martedì 15 ottobre alle 20:00 la riunione) per l'approvazione, per poi essere notificato a Bruxelles. La Legge di Bilancio, successivamente, verrà trasmessa al Parlamento, dando inizio alla sessione di bilancio che quest'anno partirà dalla Camera dei deputati. L'articolo Manovra 2025, domani sarà trasmessa all’Europa, entro il 21 ottobre al Parlamento: tagli per 4 miliardi. Cosa ci sarà per la scuola? . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Governo è entrato nella fase cruciale per la definizione della. Il Documento programmatico di Bilancio è atteso in Consiglio dei ministri (, martedì 15alle 20:00 la riunione) per l'approvazione, per poi essere notificato a Bruxelles. La Legge di Bilancio, successivamente, verràal, dando inizio alla sessione di bilancio che quest'anno partirà dalla Camera dei deputati. L'articoloil 21alper 4ciper la? .

Manovra 2025 - Meloni : "Se non avessimo dovuto destinare ingenti risorse al Superbonus - avremmo potuto investire di più su stipendi - sanità - famiglie e pensioni"

In un'intervista al TG5, la premier Giorgia Meloni ha toccato diversi punti cruciali dell'attualità politica, smentendo categoricamente le ipotesi di un aumento generalizzato delle tasse.

Manovra 2025 - tra pochi giorni il varo del provvedimento : verso spending review da 4 miliardi di euro. A rischio i fondi per la scuola?

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, rassicura famiglie e imprese: la manovra di bilancio 2025 sarà "equilibrata" e non richiederà loro alcun sacrificio.

Manovra 2025 - cosa sarà previsto per la scuola? In arrivo fondi per aumento stipendi e Carta del Docente 500 euro anche ai precari

Mentre si delinea il quadro della nuova Legge di Bilancio, il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha annunciato lo stanziamento di 3 miliardi di euro destinati al rinnovo dei contratti degli insegnanti.