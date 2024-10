Lotto, vinti 43mila euro tra Genova e Cogorno (Di lunedĂŹ 14 ottobre 2024) Doppietta in Liguria grazie al Lotto. Nell'estrazione di sabato 12 ottobre centrati tre ambi e un terno per un totale di 25mila euro a Cogorno, in provincia di Genova, a cui si aggiungono i 18mila euro vinti a Genova nell'estrazione dell'11 ottobre.L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito Genovatoday.it - Lotto, vinti 43mila euro tra Genova e Cogorno Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di lunedĂŹ 14 ottobre 2024) Doppietta in Liguria grazie al. Nell'estrazione di sabato 12 ottobre centrati tre ambi e un terno per un totale di 25mila, in provincia di, a cui si aggiungono i 18milanell'estrazione dell'11 ottobre.L'ultimo concorso delha distribuito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂš recenti.

Argento nella Coppa Europa di Genova - È stata una grande gara che rappresenta il punto d’inizio di una serie di competizioni che realizzeremo in questa regione da cui è partito il movimento dell’arrampicata sportiva negli anni scorsi e che ha fatto la storia con alcuni arrampicatori importanti. Sul fronte maschile, trofeo all around e argento ai francesci Antoine Girard e Leo Favot e bronzo per il tedesco Thorben Perry Bloem. (Lanazione.it)

Arrampicata - Coppa Europa 2024 : a Genova argento per Irina Daziano nel boulder - La prima volta di Genova come location per una manifestazione internazionale di arrampicata sportiva ha visto l’ottimo secondo posto dell’azzurra Irina Daziano, che ha conquistato la medaglia d’argento nella tappa valida per la Coppa Europa Boulder. La finale si è presentata decisamente impegnativa, con blocchi da interpretare e affrontare dinamicamente, che hanno messo molti atleti in ... (Sportface.it)

Le Giornate Europee del Patrimonio arrivano a Casa Colombo con "Un'isola medioevale nel cuore di Genova" - Sabato 28 e domenica 29 settembre si celebrano in Italia le GEP – Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. . Il tema di quest’anno è “Patrimonio in cammino”, un’occasione per riflettere sulla cultura come elemento di relazione, prendendo spunto. (Genovatoday.it)