Lanazione.it - La T Tecnica Gema è uno schiacciasassi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) La T87 Chieti Basket 64 LA TMONTECATINI: Burini 5, Chiarini 23, Toscano 12, D’Alessandro 14, Bedin 2, Acunzo 14, Savoldelli 9, Passoni 6, Di Pizzo 2, Gattel, Albelli, Cellerini. All. Del Re. CHIETI BASKET: Bechi 21, Tommasini 7, Hadzic 7, Maiga 4, Van Ounsem 10, Serafini 9, Vettori 4, Del Sole 2, Bianco, La Storia. All. Lardo. Arbitri: Foschini e Cieri. Parziali: 36-21, 58-31, 75-51. Nonostante dalla partita di Scauri siano passati otto giorni La TMontecatini mantiene impostata su on la modalitàe dopo la Virtus Cassino travolge anche la rivelazione Chieti, ridimensionata con un perentorio 87-64.