Kosovo vs Cipro – pronostico notizie sulle squadre formazioni

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Continuando la loro ricerca della promozione in UEFA Nations League,si incontrano martedì 15 ottobre sera al Pristina City Stadium. Separati da tre punti nella classifica del Gruppo 2 della Lega C, i padroni di casa si trovano al secondo posto dopo la vittoria nel fine settimana, mentre gli ospiti sono indietro dopo una pesante sconfitta in casa. Il calcio di inizio divsè previsto alle 20:45 Anteprima della partitavsa che punto sono le dueIlha lasciato Kaunas con il massimo dei punti sabato, battendo la Lituania per 2-1 e ottenendo così una doppia vittoria nel Gruppo 2, con le reti dell’ala del Lille Edon Zhegrova e di Ermal Krasniqi dello Sparta Praga a cavallo dell’intervallo.