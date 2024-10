Italia-Israele, le ufficiali: Raspadori in attacco, giocano anche Fagioli e Vicario (Di lunedì 14 ottobre 2024) Italia-Israele, match valido per la Nations League, si giocherà questa sera alle 20:45 a Udine. Di seguito, le formazioni ufficiali. Italia-Israele, formazioni ufficiali Italia (3-5-1-1): Vicario; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Tonali, Dimarco; Raspadori, Retegui. Israele (3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Kanichowsky, Abu Fani, Haziza; Peretz, Gloukh; Madmon Spalletti in conferenza: «Loro sono una squadra che sa giocare a calcio, sarà una partita difficile» Che cosa cerca in questa partita? Le ammonizioni possono condizionare le scelte? «Io mi sono trovato benissimo qui a Udine quando ho avuto la possibilità di lavorarci. Sono contento di venire a disputare la partita in questo stato, avrei preferito un clima migliore. La partita è carica di difficoltà, loro sono una buona squadra e ce l’hanno già fatto vedere all’andata. Ilnapolista.it - Italia-Israele, le ufficiali: Raspadori in attacco, giocano anche Fagioli e Vicario Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di lunedì 14 ottobre 2024), match valido per la Nations League, si giocherà questa sera alle 20:45 a Udine. Di seguito, le formazioni, formazioni(3-5-1-1):; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Cambiaso, Frattesi,, Tonali, Dimarco;, Retegui.(3-4-2-1): Glazer; Fleingol, Nachmias, Baltaks; Abada, Kanichowsky, Abu Fani, Haziza; Peretz, Gloukh; Madmon Spalletti in conferenza: «Loro sono una squadra che sa giocare a calcio, sarà una partita difficile» Che cosa cerca in questa partita? Le ammonizioni possono condizionare le scelte? «Io mi sono trovato benissimo qui a Udine quando ho avuto la possibilità di lavorarci. Sono contento di venire a disputare la partita in questo stato, avrei preferito un clima migliore. La partita è carica di difficoltà, loro sono una buona squadra e ce l’hanno già fatto vedere all’andata.

