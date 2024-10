Italia-Israele, le probabili formazioni: la scelta su Gabbia e Maldini (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'Italia torna in campo stasera alle 20:45 contro Israele: giocheranno Matteo Gabbia, difensore del Milan e l'ex rossonero Daniel Maldini? Pianetamilan.it - Italia-Israele, le probabili formazioni: la scelta su Gabbia e Maldini Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) L'torna in campo stasera alle 20:45 contro: giocheranno Matteo, difensore del Milan e l'ex rossonero Daniel

Nazionale - i convocati di Spalletti per Belgio e Israele : prima chiamata per Di Gregorio e Gabbia - The post Nazionale, i convocati di Spalletti per Belgio e Israele: prima chiamata per Di Gregorio e Gabbia appeared first on SportFace. Ci sono quattro giocatori alla prima chiamata azzurra della loro carriera: si tratta del portiere della Juventus, Michele Di Gregorio, del difensore del Milan, Matteo Gabbia, del centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, e dell’attaccante del Monza, Daniel ... (Sportface.it)