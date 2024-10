Incidente tra 3 auto sul cavalcavia della Noalese, code chilometriche in tangenziale, rallentata anche l'ambulanza (Di lunedì 14 ottobre 2024) TREVISO - Incidente a San Giuseppe. Tre auto si sono scontrate proprio all'altezza del cavalcavia che unisce il centro del quartiere con l'incrocio delle Stiore. È accaduto Ilgazzettino.it - Incidente tra 3 auto sul cavalcavia della Noalese, code chilometriche in tangenziale, rallentata anche l'ambulanza Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) TREVISO -a San Giuseppe. Tresi sono scontrate proprio all'altezza delche unisce il centro del quartiere con l'incrocio delle Stiore. È accaduto

Un mese dopo l'incidente - riapre il cavalcavia : "Avrà il senso unico alternato" - Riapre il cavalcavia di via Sammartina. La notizia è arrivata in queste ore, dopo che il ponte era stato chiuso per verifiche strutturali in seguito a un incidente (qui la cronaca). A inizio settembre, infatti, un camion con gru aveva urtato il ponte. Iscriviti al canale WhatsApp di... (Ferraratoday.it)

Cassano delle Murge - due ragazzi morti nell'incidente : auto sfonda il guardrail e precipita dal cavalcavia - Due ragazzi sono morti in un incidente a Cassano delle Murge nel Barese: la loro auto ha sfondato il guardrail ed è precipitata dal cavalcavia. (Notizie.virgilio.it)

Con l'auto giù dal cavalcavia - morti un 24enne e una 21enne. L'incidente la scorsa notte nel Barese - Due persone, un uomo e una donna di 24 e 21 anni, sono morte la scorsa notte in un incidente stradale alla periferia di Cassano delle Murge, nel Barese. . A quanto si apprende l'auto a bordo della quale viaggiavano sarebbe volata giù da un cavalcavia. Indagano i carabinieri. Le vittime non sono originarie di Cassano, fa sapere il sindaco del paese, Davide Del Re. (Gazzettadelsud.it)