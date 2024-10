Incidente in A13 tra due camion: traffico in tilt (Di lunedì 14 ottobre 2024) Occhiobello (Rovigo), 14 ottobre 2024 – Incidente con disagi all’ora di pranzo. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara sud e Occhiobello, in direzione di Padova, riaperto il tratto, precedentemente chiuso alle 13, per un Incidente avvenuto all'altezza del km 42 che ha visto il coinvolgimento di due camion. Il traffico defluisce sulla corsia di sorpasso. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per chi è diretto verso Padova, dopo l'uscita di Ferrara sud, dove si è formata una coda di 5 km, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Occhiobello. Ilrestodelcarlino.it - Incidente in A13 tra due camion: traffico in tilt Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Occhiobello (Rovigo), 14 ottobre 2024 –con disagi all’ora di pranzo. Sulla A13 Bologna-Padova, tra Ferrara sud e Occhiobello, in direzione di Padova, riaperto il tratto, precedentemente chiuso alle 13, per unavvenuto all'altezza del km 42 che ha visto il coinvolgimento di due. Ildefluisce sulla corsia di sorpasso. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia. Per chi è diretto verso Padova, dopo l'uscita di Ferrara sud, dove si è formata una coda di 5 km, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada a Occhiobello.

