Hezbollah come funzionano i droni kamikaze che colpiscono le Idf

Si stima che Hezbollah sia in possesso di più di 2.000 droni di vario tipo, mentre continua ad acquistare e costruirne di nuovi Quattro soldati dell'esercito israeliano sono stati uccisi ieri in un attacco con droni di Hezbollah contro una base di addestramento vicino a Binyamina, nel distretto di Haifa.

'Obiettivo dell'Idf eliminare l'unità droni di Hezbollah' - Lo sforzo di uccidere ogni membro dell'unità avrà ora la priorità in termini di raccolta di informazioni e attacchi aerei. In seguito all'attacco con un drone che ha provocato la morte di 4 soldati e il ferimento di altre decine nella base di addestramento vicino Binyamina la scorsa notte, l'aeronautica militare israeliana si è posta l'obiettivo di eliminare completamente l'unità 127 di ... (Quotidiano.net)

Israele - dagli Usa arriva il sistema antimissile Thaad ma fanno paura i droni di Hezbollah - Intercettato, il razzo si era spezzato in aria e la testata, così come altri detriti, era caduta a terra scavando un cratere che ha consentito al gruppo yemenita di cantare vittoria, almeno per qualche ora. Il gruppo sciita ha affermato di aver preso di mira la brigata d’élite Golani, lanciando dozzine di missili per tenere occupato il sistema di difesa Iron Dome durante l’attacco con droni. (Lettera43.it)

Quattro soldati dell'Idf sono stati uccisi e altri 58 sono stati feriti da un attacco di droni di Hezbollah contro una base militare vicino a Binyamina, nel centro-nord di Israele.