“Ha oltrepassato il confine". Bocchino affonda il colpo su Netanyahu per gli attacchi all'Unifil (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si discute delle mosse di Israele in Medio Oriente nella puntata del 14 ottobre di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. La giornalista interroga Italo Bocchino sulle conseguenze dell'attacco delle Idf alle basi Unifil in Libano: “Ieri Giorgia Meloni ha avuto una telefonata molto dura con Benjamin Netanyahu, sappiamo che sia la Spagna che la Francia hanno deciso di bloccare l'invio di armi a Israele, perché non si associa a Spagna e Francia la Meloni?”. Bocchino analizza così la situazione: “Il programma elettorale della Meloni è diverso da quelli di Macron e di Sanchez, ma anche la posizione politica. L'Italia sostiene Israele storicamente, è l'unica democrazia del Medio Oriente, va difesa, sostenuta e garantita la sua esistenza. Iltempo.it - “Ha oltrepassato il confine". Bocchino affonda il colpo su Netanyahu per gli attacchi all'Unifil Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si discute delle mosse di Israele in Medio Oriente nella puntata del 14 ottobre di Otto e mezzo, talk show di La7 condotto da Lilli Gruber. La giornalista interroga Italosulle conseguenze dell'attacco delle Idf alle basiin Libano: “Ieri Giorgia Meloni ha avuto una telefonata molto dura con Benjamin, sappiamo che sia la Spagna che la Francia hanno deciso di bloccare l'invio di armi a Israele, perché non si associa a Spagna e Francia la Meloni?”.analizza così la situazione: “Il programma elettorale della Meloni è diverso da quelli di Macron e di Sanchez, ma anche la posizione politica. L'Italia sostiene Israele storicamente, è l'unica democrazia del Medio Oriente, va difesa, sostenuta e garantita la sua esistenza.

