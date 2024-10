Secoloditalia.it - Gender, il racconto choc di Luka Hein: “La comunità Lgbt mi ha ingannato e costretta a diventare uomo” (video)

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) “Sono stata ingannata dallaqia+, che ai miei disagi da adolescente, alla mia confusione, alle mie paure ha risposto con la dittatura del pensiero unico. Con l’unica e sola strada dell’ideologiasenza neanche ipotizzare per me alternative o strade diverse da quella della transizione di genere”. È la rivelazionedi, originaria del Nebraska che in queste settimane sta portando la sua storia in giro per l’Italia con il tour Ingannata – Perché nessuno è nato nel corpo sbagliato. Nemmeno io, organizzato da Pro Vita & Famiglia onlus. “Ecco dunque che attivisti, medici faziosi e quelli che credevo amici – continua– mi hanno spinto a cambiare genere, ad assumere farmaci. Ad arrivare alla doppia mastectomia addirittura a 16 anni e hanno letteralmente ricattato i miei genitori.