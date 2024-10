Nerdpool.it - Edizioni BD presenta GOLDRAKE di Xavier Dorison, Denis Bajram, Brice Cossu, Alexis Sentenac e Yoann Guillo

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Una leggenda che ha stregato generazioni di italiani e che ha tracciato il solco, come primo grande fenomeno, cui hanno fatto seguito innumerevoli anime e manga il nostro Paese!BD, sotto l’egida “J-POP Manga”, porta sugli scaffali il volume auto-conclusivo! Lo firma un team di fumettisti francesi che ha immaginato un seguito della super popolare saga nagaiana, conclusiva del ciclo dei Mazinger. Gli autori decidono di riprendere la storia là dove il suo creatore Go Nagai l’aveva conclusa per regalare ai fan una nuova emozionante avventura del titano d’acciaio, già diventata bestseller in Francia.