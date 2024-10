È un Veneto sempre più "anziano": fra 10 anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20% (Di lunedì 14 ottobre 2024) Programmare la sanità e l’assistenza territoriale. Promuovere con forza le politiche per l’invecchiamento attivo. Sono queste, secondo lo Spi Cgil del Veneto, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni, con quella lungimiranza «che è mancata nel passato». La Veronasera.it - È un Veneto sempre più "anziano": fra 10 anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20% Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Programmare la sanità e l’assistenza territoriale. Promuovere con forza le politiche per l’invecchiamento attivo. Sono queste, secondo lo Spi Cgil del, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi, con quella lungimiranza «che è mancata nel passato». La

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Veneto invecchia - tra dieci anni gli over 65 saranno il 29 - 5%. Il record a Rovigo - In Veneto la popolazione è sempre più anziana. Fra dieci anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20%. Nel 2033 in regione ci saranno 281 ultra sessantacinquenni ogni 100... (Ilgazzettino.it)

In Veneto popolazione sempre più anziana : fra 10 anni il numero degli ultra80enni crescerà del 20% - Programmare la sanità e l’assistenza territoriale e promuovere le politiche per l’invecchiamento attivo. Sono queste, secondo lo Spi Cgil del Veneto, le principali sfide che la Regione dovrà affrontare nei prossimi anni. La considerazione nasce dai dati pubblicati dall’Istat che dimostrano come... (Veneziatoday.it)

Sammy Basso è morto a 28 anni - il biologo veneto era affetto da progeria - A darne la notizia è l’Associazione italiana progeria, da lui fondata: “Oggi la nostra luce, la nostra guida, si è spenta. Basso era di Schio, si era laureato in Scienze Naturali all'Università di Padova nel 2018 con una tesi dedicata all'esistenza di terapie per rallentare il decorso della sua patologia. (Ilrestodelcarlino.it)