DIRETTA Nations League, Italia-Israele | Formazioni UFFICIALI LIVE (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si chiude la settimana degli impegni delle Nazionali con la quarta giornata della Nations League che vede l’Italia ospitare Israele Quarta giornata della fase a gironi per la Nations League A per la Nazionale Italiana e secondo impegno casalingo consecutivo: questa volta è il turno di Israele. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.itL’Italia, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dal cocente pareggio contro il Belgio di Domenico Tedesco di giovedì scorso quando, in vantaggio di due reti a zero (in gol Andrea Cambiaso e Mateo Retegui), gli Azzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. In inferiorità numerica è, poi, arrivata la rimonta dei ‘Diavoli Rossi’ grazie alle realizzazioni firmate De Cuyper e Trossard. Calciomercato.it - DIRETTA Nations League, Italia-Israele | Formazioni UFFICIALI LIVE Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Si chiude la settimana degli impegni delle Nazionali con la quarta giornata dellache vede l’ospitareQuarta giornata della fase a gironi per laA per la Nazionalena e secondo impegno casalingo consecutivo: questa volta è il turno di. Luciano Spalletti (LaPresse) – Calciomercato.itL’, guidata in panchina dal commissario tecnico Luciano Spalletti, è reduce dal cocente pareggio contro il Belgio di Domenico Tedesco di giovedì scorso quando, in vantaggio di due reti a zero (in gol Andrea Cambiaso e Mateo Retegui), gli Azzurri sono rimasti in dieci per l’espulsione del capitano della Roma Lorenzo Pellegrini. In inferiorità numerica è, poi, arrivata la rimonta dei ‘Diavoli Rossi’ grazie alle realizzazioni firmate De Cuyper e Trossard.

