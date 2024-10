Ilrestodelcarlino.it - Danni agli chalet di Porto Potenza, baby teppisti immortalati dalle telecamere

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Macerata), 14 ottobre 2024 –in azione l’altra notte sul lungomare Marinai d’Italia di: in breve hanno frantumato in mille pezzi sedie, tavoli e gazebo posizionati in spiaggia. Causando cosìper migliaia d’euro a due stabilimenti balneari. Gli autori del raid sono stati ripresidi videosorveglianza di uno: si tratta di quattro o cinque giovanissimi. Ora le immagini sono al vo dei carabinieri diordini del maresciallo capo Alessio Alberigo, visto che qualcuno ha già sdenuncia. A raccontare isubiti è Francesco Vavallo delloNettuno. “Saranno almeno 8mila euro – spiega –. Quei giovinastri si sono divertiti a spaccare una ventina di sedie all’esterno del locale.