Chiara Ferragni svela il regalo segreto ricevuto dal presunto nuovo flirt (ma poi cancella il post) (Di lunedì 14 ottobre 2024) La mossa social di Chiara Ferragni non sfugge: pubblica e poi rimuove il regalo che avrebbe ricevuto dal presunto nuovo flirt L'articolo Chiara Ferragni svela il regalo segreto ricevuto dal presunto nuovo flirt (ma poi cancella il post) proviene da Novella 2000. Novella2000.it - Chiara Ferragni svela il regalo segreto ricevuto dal presunto nuovo flirt (ma poi cancella il post) Leggi tutta la notizia su Novella2000.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La mossa social dinon sfugge: pubblica e poi rimuove ilche avrebbedalL'articoloildal(ma poiil) proviene da Novella 2000.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Chiara Ferragni smentisce : nessun accordo con Fedez su separazione e figli. Intanto arriva la sentenza Balocco - Dopo la chiusura dell’inchiesta per truffa aggravata, Chiara Ferragni vorrebbe arrivare presto a un accordo di separazione con il futuro ex marito Fedez. Prosegui la lettura . Si era detto che gli ex Ferragnez puntassero a un addio pacifico separandosi in modo consensuale, con Chiara che pur di chiudere la faccenda senza aprire battaglie con Fedez, è d. (Milleunadonna.it)

Chiara Ferragni Innamorata : Tutta la Verità ! - L’influencer è tornata a coinvolgere i suoi fan sui social, mostrando un lato nostalgico e allo stesso tempo proiettato verso nuove collaborazioni internazionali, dove la sua immagine resta più intatta. Dopo la separazione da Fedez, i due ex coniugi hanno vissuto estati molto diverse. Ed è proprio questa storia a catalizzare l’attenzione: tra Chiara e Silvio Campara, amministratore delegato di ... (Gossipnews.tv)

Chiara Ferragni e Silvio Campara : la “giacca dell’amore” e il post rimosso - Fonte: IPAChiara Ferragni Secondo fonti vicine alla coppia, Chiara Ferragni sarebbe “innamorata come un’adolescente” e avrebbe trovato in Silvio un uomo che le trasmette sicurezza e stabilità , dopo mesi turbolenti dal punto di vista personale e professionale. D’altra parte, Campara, che ha recentemente messo fine al suo matrimonio con Giulia Luchi, con cui ha due bambini piccoli, sembra deciso ... (Dilei.it)