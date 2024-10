Ceglie Messapica festeggia un'altra centenaria: un giorno in allegria con Antonia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ceglie Messapica - Dopo il centenario di Addolorata Leporale, Ceglie Messapica festeggia i 100 anni di Antonia Barletta, un giorno importante trascorso in grande allegria. Un compleanno festeggiato assieme a tanti invitati: presenti ovviamente i familiari, amici e amiche che non potevano mancare Brindisireport.it - Ceglie Messapica festeggia un'altra centenaria: un giorno in allegria con Antonia Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)- Dopo il centenario di Addolorata Leporale,i 100 anni diBarletta, unimportante trascorso in grande. Un compleannoto assieme a tanti invitati: presenti ovviamente i familiari, amici e amiche che non potevano mancare

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ceglie Messapica : al via lavori di rifacimento del manto stradale - CEGLIE MESSAPICA - Al via i lavori di rifacimento del manto stradale in corrispondenza di via Francavilla sp.26, a Ceglie Messapica, tratto di competenza comunale, con le operazioni di fresatura della carreggiata finalizzate alla successiva posa bituminosa. Sta eseguendo i lavori la ditta... (Brindisireport.it)

Ceglie Messapica ha una nuova centenaria : nonna Addolorata ha festeggiato il secolo di vita - . Un compleanno festeggiato assieme a tanti invitati: presenti ovviamente i familiari, amici e amiche che non potevano. . CEGLIE MESSAPICA - Ceglie Messapica ha una nuova centenaria. Addolorata Leporale, ieri, mercoledì 9 ottobre, ha festeggiato il secolo di vita, 100 anni passati in grande allegria. (Brindisireport.it)

Premio letterario nazionale "Città di Ceglie Messapica" : al via la quarta edizione - L’iniziativa, giunta alla sua quarta edizione, è ormai diventata un appuntamento di. . . CEGLIE MESSAPICA - Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, il premio letterario nazionale “Città di Ceglie Messapica” torna nel 2024 con un nuovo tema centrale e nuove sfide per autori e case editrici. (Brindisireport.it)